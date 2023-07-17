Эксперт считает, что решение России по зерновой сделке может охладить диалог с Турцией

По словам старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, сделка во многом осуществлялась "в интересах Турции", которая получала и реализовывала зерно в другие страны

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Решение РФ не продлевать зерновую сделку может охладить отношения между Москвой и Анкарой, но этот тренд не будет долгосрочным, поскольку Турция нуждается в России. Такое мнение высказал в понедельник в беседе с ТАСС старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Комментируя принятое ранее российской стороной решение о непродлении зерновой сделки до тех пор, пока не будут выполнены обязательства по части экспорта РФ, эксперт указал на то, что эта сделка во многом осуществлялась "в интересах Турции", которая получала и реализовывала зерно в другие страны. По мнению аналитика, в этой связи остановка Москвой действия стамбульских договоренностей может вызвать определенное недовольство в Анкаре и несколько осложнить и без того непростой диалог, который ранее был расшатан передачей Турцией Украине главарей нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией). Тем не менее не стоит ожидать, что этот негативный тренд в отношениях Москвы и Анкары будет развиваться в долгосрочной перспективе, убежден Долгов.

"Отношения с Турцией сейчас одномоментно, возможно, в какой-то мере охладятся, но затем будут идти в том же русле, - отметил собеседник агентства. - Турция во многом нуждается в России. Здесь я напомню есть и экономические отношения - и строительство атомных станций, ведущееся на российских кредитах, что в интересах Турции, и создание газового хаба для Турции, который будет распределять газ для дальнейшей продажи, и туризм. <…> Я не думаю, что непродление сделки каким-то радикальным образом скажется на этих отношениях в плане их ухудшения".

Об оценках африканских партнеров

По мнению аналитика, не стоит также ожидать значительного проседания рейтинга России среди африканских партнеров, нуждающихся в поставках зерна. "Процент украинского зерна, которое поставляется по зерновой сделке на мировом рынке, ничтожен. Это где-то 3-4%. Он не играет такой весомой и значительной роли. Это все мифы, созданные для того, чтобы заставить Россию идти на зерновую сделку. <…> Российское руководство не раз заявляло, что готово даже бесплатно предоставить свое зерно для беднейших африканских стран. Что мешает России сделать это без Турции и Украины - непонятно. Совершенно очевидно, что это возможно, - продолжил Долгов. - Здесь я не вижу возможностей для какого-то снижения рейтинга России для этих африканских стран".

Как отметил собеседник агентства, некоторые технические вопросы в рамках поставок зерна могут быть затронуты на саммите Россия - Африка, который пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге.