Число прибывших в Шри-Ланку туристов из России в этом году превысило 100 тыс.

Аэропорт Бандаранаике устроил торжественную церемонию, в которой приняли участие посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян и представители министерства туризма страны

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" доставил в понедельник в Шри-Ланку стотысячного с начала года пассажира из России. Как сообщил корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы посольства РФ в Коломбо Александр Ивин, рейс прибыл в аэропорт Бандаранаике близ Коломбо.

"На борту самолета прибыло 292 пассажира. В том числе на борту был и стотысячный пассажир. Власти аэропорта не стали назначать конкретного человека, просто мы отметили, что число российских туристов в текущем году преодолело сегодня 100-тысячную отметку", - рассказал Ивин.

Он отметил, что в торжественной церемонии, организованной властями аэропорта, принял участие посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян, представители министерства туризма страны. Прибывших встретили национальной музыкой, цветочными гирляндами и угостили тортом и сладостями.

В начале июня 2022 года авиационные власти Шри-Ланки задержали вылет самолета Airbus A330 компании "Аэрофлот" в международном аэропорту Бандаранаике. Высокий коммерческий суд Коломбо тогда удовлетворил жалобу лизинговой компании Celestial Aviation Trading из Ирландии к российскому "Аэрофлоту" и запретил самолету авиакомпании покидать страну. Пассажиры лайнера были вывезены в Россию другими бортами. Вскоре лайнер также смог покинуть Шри-Ланку, после чего российская авиакомпания приостановила полеты в это островное государство. Но в октябре 2022 года полеты возобновились, и число прибывающих на остров россиян постоянно растет.

"Наши туристы, отдыхая в Шри-Ланке, не только оздоравливаются и с пользой проводят время, но и помогают в восстановлении экономики островного государства, которая сейчас переживает трудные времена", - добавил руководитель пресс-службы российского дипредставительства.