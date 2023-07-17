В Госдуме полагают, что РФ будет помогать странам Африки напрямую и вне зерновой сделки

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина отметила, что Россия и дальше будет выстраивать экономические связи со странами континента

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Основной целью зерновой сделки была помощь голодающим странам, Россия и дальше будет выстраивать экономические связи со странами Африки и после прекращения действия зерновой сделки. Об этом заявила журналистам первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия"), комментируя прекращения действие зерновой сделки.

"Такое ощущение, что во всем мире Россия остается единственной страной, которая пытается соблюсти все нормы международного права и договоренности. Это касается и зерновой сделки. Хотя думаю, что мы отчасти предполагали такой сценарий, зная циничность и лицемерие западных политиков. И здесь Россия снова остается верной себе, так как основная цель зерновой сделки заключалась в помощи глодающим странам. И сегодня наша страна активно работает со странами Африки напрямую, о чем свидетельствует рост экспорта зерна в эти страны", - сказала она.

Школкина отметила, что Россия и дальше будет выстраивать экономические связи со странами Африки. "Да, это непросто особенно в условиях перестройки логистики и финансовой инфраструктуры. Но это реально сделать, тем более учитывая, что возможности и желание сотрудничать у наших стран есть", - указала депутат.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся РФ часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена. Москва обращала внимание и на то, что, хотя договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие страны, основная часть зерна с Украины ушла в развитые страны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия готова вернуться к сделке, но лишь когда касающаяся Москвы часть будет выполнена.