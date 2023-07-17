17 июля, 12:20

В Госдуме полагают, что РФ будет помогать странам Африки напрямую и вне зерновой сделки

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина отметила, что Россия и дальше будет выстраивать экономические связи со странами континента

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Основной целью зерновой сделки была помощь голодающим странам, Россия и дальше будет выстраивать экономические связи со странами Африки и после прекращения действия зерновой сделки. Об этом заявила журналистам первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия"), комментируя прекращения действие зерновой сделки.

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"Такое ощущение, что во всем мире Россия остается единственной страной, которая пытается соблюсти все нормы международного права и договоренности. Это касается и зерновой сделки. Хотя думаю, что мы отчасти предполагали такой сценарий, зная циничность и лицемерие западных политиков. И здесь Россия снова остается верной себе, так как основная цель зерновой сделки заключалась в помощи глодающим странам. И сегодня наша страна активно работает со странами Африки напрямую, о чем свидетельствует рост экспорта зерна в эти страны", - сказала она.

Школкина отметила, что Россия и дальше будет выстраивать экономические связи со странами Африки. "Да, это непросто особенно в условиях перестройки логистики и финансовой инфраструктуры. Но это реально сделать, тем более учитывая, что возможности и желание сотрудничать у наших стран есть", - указала депутат.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся РФ часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена. Москва обращала внимание и на то, что, хотя договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие страны, основная часть зерна с Украины ушла в развитые страны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия готова вернуться к сделке, но лишь когда касающаяся Москвы часть будет выполнена. 

Теги:
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