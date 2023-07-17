Число обслуживаемых "Сбером" в Крыму юрлиц и предпринимателей достигло почти 3 тыс.

Юридическим лицам полуострова банк одобрил кредиты на 44 млрд рублей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Число индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, ставших корпоративными клиентами Сбербанка к Крыму, достигло почти 3 тыс., сообщил журналистам через пресс-службу заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

"Сбер одобрил юридическим лицам Крыма кредитов на 44 млрд рублей, в том числе 8 млрд рублей - кредитов малому бизнесу. Наши крымские офисы быстро наращивают базу корпоративных клиентов - в них уже обслуживаются почти 3 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Крыма", - цитирует его слова пресс-служба.

Со ссылкой на Попова также поясняется, что в офисах банка в Крыму юрлица могут зарегистрировать бизнес, открыть расчетный счет, получить электронную подпись, оформить кредитные продукты, разместить депозиты, открыть зарплатный проект, подключить торговый эквайринг, а также воспользоваться акционными предложениями для бизнеса.

В январе Сбербанк объявил, что начинает работу на Крымском полуострове. В мае первые отделения открылись в Ялте и Севастополе. В ходе Петербургского экономического форума первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин сообщил журналистам, что до конца 2023 года банк довести число банкоматов на полуострове до 130.