Наиболее резко выросли цены на торты, мясные стейки и соки, отмечают аналитики

ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Средний уровень цен на продукты питания в Великобритании повысился на 25,8% по сравнению с 2021 годом, когда в стране начала раскручиваться инфляционная спираль. Об этом говорится в опубликованном в понедельник отчете британской организации Which?, которая занимается отслеживанием цен в супермаркетах Соединенного Королевства.

"За два года с момента, когда начался кризис стоимости жизни, цены на [продукты питания] выросли на 25,8%", - отмечается в нем. При этом некоторые товары "в период с апреля по июнь 2023 года стоили почти в три раза больше по сравнению с ценами аналогичного периода 2021 года". Наиболее резко выросли цены на "торты, мясные стейки и соки", стоимость хлебобулочных изделий увеличилась "более чем на 30%", а сыр и мясо подорожали "в среднем на 35% и 24%" соответственно. Представители Which? в связи с полученными данными призвали британское правительство "принять меры по поддержке домохозяйств, которым стало труднее совершать покупки".

В ходе исследования эксперты проанализировали динамику цен на более чем 21 тыс. продуктов питания в восьми крупнейших сетях супермаркетов Великобритании.

В мае 2023 года Британский консорциум предприятий розничной торговли (British Retail Consortium, BRC) сообщил, что инфляция в Великобритании достигла рекордных 9% в годовом исчислении. При этом цены на продукты питания в Великобритании в апреле выросли на 15,7% в годовом выражении, обновив антирекорд марта. Национальная статистическая служба Соединенного Королевства называет основным фактором роста цен в стране повышение тарифов на электроэнергию в результате санкционной войны между Западом и РФ из-за конфликта на Украине.