Правительство подготовило стратегию органического производства в России до 2030 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что спрос на такую продукцию есть и внутри страны, и за рубежом

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Кабмин разработал стратегию органического производства в России, этот документ поможет наращиванию производства экологически чистого продовольствия. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Правительством подготовлена стратегия развития органического производства до 2030 года. Это важный документ, который формирует условия для увеличения в разы выпуска экологически чистого продовольствия и сельхозсырья", - сказал он.

Мишустин отметил, что спрос на такую продукцию есть и в России, и за рубежом, "потребители стараются выбирать здоровую еду для себя и своих близких". По словам председателя правительства, предприниматели в свою очередь активнее используют передовые технологии в производстве, чем снижают нагрузку на окружающую среду.

Он добавил, что в некоторых регионах РФ уже помогают аграриям, например в Ростовской, Белгородской и Томской областях. "Для увеличения объемов производства в этой сфере предстоит решить целый комплекс задач, в том числе обеспечить признание органических сертификатов с другими странами, включая азиатские и ближневосточные, чтобы расширить доступ на внешние рынки и, конечно, наладить сбыт. Также предоставить бизнесу широкую линейку кредитных предложений. Кроме того, нужно подготовить больше специалистов, знакомых со спецификой такого направления. Это все увязано в единую стратегию, которая должна стать основой для формирования отдельного сектора в рамках российского агропрома", - перечислил Мишустин.

Как уточнил Мишустин, в 47-ми регионах России уже выпускают органически чистое продовольствие: крупы, муку, детское питание, консервы, соки, мясо, молоко, орехи, ягоды, также переработанные овощи, фрукты и другие важные товары. "Их производство последовательно растет в среднем на 8-10% ежегодно, но пока доля органической продукции отечественного агробизнеса составляет менее половины на внутреннем рынке", - отметил председатель кабинета министров.

Он уточнил, что в течение полугода Министерство сельского хозяйства РФ должно представить пошаговый план реализации этой стратегии. "Принятые меры позволят существенно улучшить качество продуктов для наших граждан, будут способствовать развитию регионов и созданию новых рабочих мест на селе", - подытожил глава правительства.