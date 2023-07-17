Самозанятые Подмосковья получили около 20 млн рублей в виде льготных займов

С начала 2023 года по программе "Самозанятый" фонд региона выдал 58 займов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Около 60 льготных займов на сумму примерно 20 млн рублей получили самозанятые Московской области с начала 2023 года. Об этом в понедельник сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Сегодня в Московском областном фонде микрофинансирования работает семь программ, которыми могут воспользоваться предприниматели региона, в том числе одна программа - специально для самозанятых. С начала этого года по программе "Самозанятый" фондом было выдано 58 займов на общую сумму порядка 20 млн рублей", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе министерства и инвестиций, промышленности и науки Подмосковья подчеркнули, что в рамках программы "Самозанятый" предпринимателям, работающим в этом статусе, доступны займы до 500 тыс. рублей по ставке 7,5% годовых на срок до трех лет. Подать заявку можно онлайн на региональном портале госуслуг.