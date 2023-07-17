Эксперт: рост цен на продовольствие из-за прекращения зерновой сделки будет постепенным

По словам гендиректора отраслевой организации Svensk Dagligvaruhandel Карин Бринелл, остановка сделки окажет влияние на цены на продовольствие во всем мире

СТОКГОЛЬМ, 17 июля. /ТАСС/. Прекращение выполнения зерновой сделки окажет влияние на цены на продовольствие во всем мире, включая Швецию, но рост будет постепенным. Об этом корреспонденту ТАСС заявила генеральный директор отраслевой организации Svensk Dagligvaruhandel Карин Бринелл.

"Это повлияет на шведские цены на продовольствие, поскольку все регулируется ценами мирового рынка. Вне зависимости от того, покупаем мы зерно у Украины или не покупаем. Если на мировом рынке цены поднимутся, то же самое будет и в Швеции", - считает она.

Бринелл отметила, что рост цен произойдет не сразу. "Сроки выполнения заказов в продуктовой отрасли длительные. Прежде чем случится повышение цен, пройдет несколько недель, а в случае с переработанными продуктами еще больше. Потом еще надо учитывать, что для цены на хлеб имеет значение не только цена на зерно. Процесс выпечки, например, требует много энергии: как только выросли цены на электричество, сразу поднялись цены и на хлеб", - напомнила она.