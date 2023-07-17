Эксперт считает, что непродление зерновой сделки чревато продовольственным кризисом

Представитель испанской Сельскохозяйственной ассоциации молодых фермеров Мануэль Торреро отметил, что непродление сделки может привести к росту цен в стране и отразиться на животноводстве

МАДРИД, 17 июля. /ТАСС/. Отсутствие соглашения по зерновой сделке может спровоцировать продовольственный кризис. Об этом корреспонденту ТАСС заявил представитель испанской Сельскохозяйственной ассоциации молодых фермеров Мануэль Торреро.

"Нужно проявить осторожность, нужно, чтобы прошло несколько дней, вдруг стороны изменят позицию, - отметил он. - Мы надеемся, что сценарий будет перенаправлен и будет [достигнуто] очень важное соглашение, потому что в конечном счете оно затрагивает передвижение зерна на мировом уровне". Торреро считает, что отсутствие соглашения "стало бы очень опасным и могло бы привести к определенного рода продовольственному кризису".

Что касается Испании, которая является одним из ключевых получателей зерна с Украины, представитель ассоциации отметил, что непродление сделки может привести к росту цен в стране и отразиться на животноводстве.