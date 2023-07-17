17 июля, 13:07

Эксперт считает, что непродление зерновой сделки чревато продовольственным кризисом

Представитель испанской Сельскохозяйственной ассоциации молодых фермеров Мануэль Торреро отметил, что непродление сделки может привести к росту цен в стране и отразиться на животноводстве

МАДРИД, 17 июля. /ТАСС/. Отсутствие соглашения по зерновой сделке может спровоцировать продовольственный кризис. Об этом корреспонденту ТАСС заявил представитель испанской Сельскохозяйственной ассоциации молодых фермеров Мануэль Торреро.

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"Нужно проявить осторожность, нужно, чтобы прошло несколько дней, вдруг стороны изменят позицию, - отметил он. - Мы надеемся, что сценарий будет перенаправлен и будет [достигнуто] очень важное соглашение, потому что в конечном счете оно затрагивает передвижение зерна на мировом уровне". Торреро считает, что отсутствие соглашения "стало бы очень опасным и могло бы привести к определенного рода продовольственному кризису".

Что касается Испании, которая является одним из ключевых получателей зерна с Украины, представитель ассоциации отметил, что непродление сделки может привести к росту цен в стране и отразиться на животноводстве. 

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