Квантовая связь соединит Москву с Казанью и Воронежем к концу 2023 года

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко добавил, что также действуют и планируются к созданию линии межвузовской квантовой сети

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Новые участки квантовой коммуникации общей протяженностью более 1 400 км от Москвы до Казани, Воронежа и Ростова-на-Дону планируется создать до конца 2023 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в понедельник на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

"Сегодня квантовые коммуникации - это одновременно и связь, и криптография, и информационная безопасность. У нас уже создан пилотный участок магистральной квантовой сети Москва - Санкт-Петербург и сегмент Москва - Нижний Новгород. Таким образом, общая протяженность квантовой сети в России сейчас составляет 1 147 км. До конца 2023 года запланировано строительство новых участков, еще до Казани, Воронежа, Ростова-на-Дону. Общая протяженность дополнительно еще 1 400 км"- рассказал Чернышенко.

Кроме того, как отметил вице-премьер, уже действуют и планируются к созданию линии в рамках межвузовской квантовой сети. Участники этого проекта - ведущие вузы страны, включая МГУ, ИТМО, МИСиС, ННГУ им. Н. И. Лобачевского.

Чернышенко напомнил, что квантовая связь позволяет передавать данные на большие расстояния абсолютно защищенно, так как информацию, которая передается по квантовому каналу связи, невозможно перехватить незаметно для адресатов. При этом развитие отрасли сдерживает текущий низкий уровень регулирования. Он подчеркнул, что для прорывного развития квантовых систем требуется объединение усилий крупных компаний. Потенциальными потребителями здесь могут стать крупнейшие банки, сотовые операторы и другие участники рынка. Чернышенко отметил, что высокий интерес к квантовым технологиям уже проявили РЖД, Газпромбанк, "Сбер", МТС, "Ростелеком".

Концепция регулирования отрасли квантовых коммуникаций до 2030 года, по словам Чернышенко, разработана на 10 месяцев раньше запланированного. Теперь будут разрабатываться нормативные правовые акты на уровне министерств и ведомств.