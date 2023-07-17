Посол РФ отметил заинтересованность Венесуэлы в БРИКС

Сергей Мелик-Багдасаров отметил, что интерес к объединению также проявляют многие другие страны

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Венесуэла выражает заинтересованность в формате работы объединения БРИКС. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

"Венесуэла проявляет интерес, как и многие другие страны, к этому формату", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о возможном присоединении страны к БРИКС.

БРИКС является неформальной межгосударственной организацией, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Акроним БРИКС образован от названий стран на английском языке. Организация нацелена на развитие всестороннего сотрудничества между странами-участницами по вопросам экономики, финансов, образования, науки, культуры и других сфер.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, число стран, желающих присоединиться к БРИКС, приближается к 20. Публично о таких намерениях заявляли в том числе Габон, Демократическая Республика Конго, Индонезия, Иран, Союз Коморских Островов, Куба, ОАЭ и Саудовская Аравия. 29 июня МИД Эфиопии сообщил, что страна официально подала заявку на вступление в БРИКС. В 2023 году заявки также направили Бангладеш и Египет.