КС предписал изменить налоговое законодательство после жалобы владельца "Билайн"

Оспоренный пункт из законодательства предусматривает право налоговых органов принимать решение о назначении проверки контролируемых сделок в течение двух лет с того момента, как юрлицо направило налоговикам уведомление о совершении сделок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ), рассмотрев жалобу на налоговое законодательство ПАО "Вымпел-коммуникации" (бренд "Билайн"), предписал внести изменения в порядок проверки со стороны налоговиков контролируемых сделок - сделок между взаимозависимыми юрлицами. Соответствующее постановление опубликовано на сайте КС РФ в понедельник.

"Признать абзац первый пункта 2 статьи 105.17 Налогового кодекса РФ не соответствующим Конституции РФ. <…> Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований Конституции РФ и с учетом правовых позиций Конституционного суда РФ, выраженных в настоящем постановлении, - внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения", - говорится в тексте постановления.

Жалоба "Вымпелкома"

Оспоренный пункт из законодательства предусматривает право налоговых органов принимать решение о назначении проверки контролируемых сделок в течение двух лет с того момента, как юрлицо направило налоговикам уведомление о совершении сделок. С жалобой на это положение в КС РФ обратилось ПАО "Вымпел-коммуникации".

Согласно материалам дела, в мае 2018 года "Вымпелком" направил в налоговую уведомления о проведенных за предыдущий год 111 контролируемых сделках. Через пять месяцев компания уточнила детали 68 сделок, в основном в части нумерации договоров.

Налоговая служба приняла решение о проверке одной из уточненных сделок уже после истечения двух лет со дня получения первичного уведомления. "Вымпелком" не согласился с этим решением ФНС и попытался его обжаловать, ссылаясь на истечение сроков. Однако суды встали на сторону налоговиков, сославшись на положения Налогового кодекса - хоть двухлетний срок с момента первого уведомления и прошел, ФНС была вправе отсчитывать его с момента получения повторного уведомления с уточнениями, которое было прислано позже.

ПАО "Вымпел-коммуникации" решило обратиться в КС РФ с жалобой на положения Налогового кодекса, поскольку из-за применения этой нормы нарушаются конституционные принципы налогообложения - сроки проверки сделки продлеваются из-за повторного уведомления даже в случае, если изложенная в нем информация сущностно не отличается от содержания первичного уведомления.

Решение КС

КС РФ подчеркнул, что государство для поддержания экономической системы в праве контролировать деятельность предприятий через проверки их сделок, в том числе на предмет добросовестной уплаты налогов. Контролируемые сделки, которые проводятся между взаимосвязанными и аффилированными друг с другом юрлицами, подлежат отдельному контролю со стороны налоговиков.

Юрлица обязаны направлять в налоговую уведомления с информацией о содержании сделок, после чего ФНС может проверить ту или иную сделку в течение двух лет с момента получения уведомления. Зачастую юрлица направляют дополнительные уведомления, в которых может содержаться существенно важная информация об уже совершенной сделке. Из-за этого налоговые органы отсчитывают сроки для проверки с момента получения не первичных, а уточненных уведомлений.

Тем не менее, как отметил КС РФ, повторные уведомления могут вносить и несущественные коррективы в части технических ошибок и недочетов. В таких случаях, по мнению КС РФ, продление законных сроков для проверки за счет их отсчитывания от момента получения дополнительных уведомлений не соответствует конституционным критериям ограничения прав и свобод. Налоговики не могут подходить к этому вопросу формально и должны учитывать, насколько значимые сведения были уточнены повторным уведомлением.

Исходя из этого, КС РФ признал подобное использование оспоренной нормы Налогового кодекса неконституционным. Федеральному законодателю надлежит внести в правовое регулирование необходимые изменения. До тех пор, если направленное дополнительное уведомление о контролируемой не содержит в себе значимых изменений, налоговые органы должны отсчитывать двухлетний срок для проверки с момента получения первичного уведомления, а не продлевать для себя временные рамки по формальным критериям.

Судебные решения по разбирательству ПАО "Вымпел-коммуникации" подлежат пересмотру в установленном порядке с учетом изложенной позиции КС РФ.