17 июля, 13:10

Эксперт объяснил непродление зерновой сделки тем, что не были учтены интересы всех сторон

По словам почетного научного сотрудника экспертного центра Observer Research Foundation в Нью-Дели Нандана Унникришнана, Индия как лидер Глобального Юга заинтересована в продлении срока действия сделки, так как в поставках зерна нуждаются страны этого пространства

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июля. /ТАСС/. Зерновая сделка не была продлена, поскольку учитывала интересы не всех участников переговоров. Такое мнение выразил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation в Нью-Дели Нандан Унникришнан.

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"Проблема в том, что интересы не всех участников были учтены, поэтому эта зерновая сделка так и не была продлена. Необходимо учитывать интересы всех участников договоренностей, иначе сделки не заключаются", - сказал Унникришнан.

Эксперт отметил, что Индия как лидер Глобального Юга заинтересована в продлении срока действия сделки, так как в поставках зерна нуждаются страны этого пространства (государства Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, острова в Тихом океане и развивающиеся страны Азии). "При этом украинское зерно по каким-то причинам уходит в большинстве своем в Европу. Но в любом случае, если не будет сделки, то вырастут цены на зерно, а это ударит по развивающимся странам. Об этом и говорит Индия", - добавил собеседник агентства. 

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