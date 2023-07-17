17 июля, 12:59

Австрия заявила, что ЕС и Латинская Америка заинтересованы в вывозе зерна с Украины

МИД страны ранее призвал Россию продлить зерновую сделку

БРЮССЕЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Европейский союз и Латинская Америка стремятся к восстановлению зеленого коридора для вывоза украинского зерна. Такое мнение выразил в понедельник канцлер Австрии Карл Нехаммер по прибытии на саммит ЕС - Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК).

Читайте также
Что известно о прекращении зерновой сделки

"Наша общая цель - окончание войны, и, прежде всего, снова сделать возможным вывоз зерна с Украины по зеленому коридору в другие страны мира. К этому мы стремимся", - сказал он.

МИД Австрии ранее призвал Россию продлить зерновую сделку. "Она имеет решающее значение для глобальной продовольственной безопасности и нужна для доставки миллионов тонн зерна и семян тем, кто в них нуждается", - считают в ведомстве.

  

Теги:
АвстрияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация