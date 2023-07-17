Правительство утвердило Концепцию регулирования квантовых коммуникаций

В ней изложены такие цели как стимулирование развития рынка квантовых коммуникаций, поддержка отечественных производителей, достижение высокого уровня информационной безопасности граждан и государственных организаций

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Правительство России утвердило Концепцию регулирования отрасли квантовых коммуникаций до 2030 года, сообщает пресс-служба кабинета министров.\

"Стимулирование развития рынка квантовых коммуникаций, поддержка отечественных производителей, достижение высокого уровня информационной безопасности граждан и государственных организаций - такие цели изложены в Концепции регулирования отрасли квантовых коммуникаций до 2030 года. Распоряжение о ее утверждении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Квантовые сети связи отличаются от традиционных тем, что в них передаются мельчайшие порции оптического излучения - единичные фотоны. При этом каждый фотонный импульс кодируется отдельно и независимо от остальных. За счет этих свойств незаметно отвести сигнал из линии связи невозможно. Создание защищенных каналов связи на таких физических принципах позволяет полностью исключить несанкционированный доступ к ним.

В концепции подчеркивается, что необходимо сформировать правовые механизмы, регулирующие использование квантовых коммуникаций в существующих сетях связи, а также создавать новые квантовые сети. "Таким механизмом могут стать экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций. Их целесообразно устанавливать в отдельных сферах, например, в беспилотном транспорте и логистике, интернете вещей, портативной электронике, перспективных сетях мобильной связи", - отметили в правительстве.

Концепция предполагает, что техническое регулирование отрасли квантовых коммуникаций должно основываться на национальных стандартах, которые будут устанавливать требования к сетям квантовых коммуникаций.

Вопросы регистрации

Также новая отрасль должна быть представлена в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Это необходимо, чтобы различные отраслевые организации, например, производители оборудования для квантовых коммуникаций, могли получать поддержку от государства. Для этой же цели компании, работающие с квантовыми коммуникациями, получат право аккредитоваться как российские организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий.

Заинтересованные ведомства совместно с РЖД должны в течение трех месяцев представить в Минцифры предложения по реализации концепции.

Как отметили в кабмине, "Квантовые коммуникации" - одно из пяти высокотехнологичных направлений, которые власти развивают совместно с государственными корпорациями, госкомпаниями и коммерческими организациями. Соглашения о сотрудничестве государства и бизнеса по обновленным дорожным картам высокотехнологичных направлений были подписаны в конце декабря 2022 года.