Около 55 тыс. кв. м аварийного и ветхого жилья расселили по КРТ с начала года

В Минстрое также рассказали о начале реализации комплексного развития на 353 территориях площадью свыше 8 тыс. га с градостроительным потенциалом 57,5 млн кв. м

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Около 55 тыс. кв. м аварийного и ветхого жилья расселено на территории Российской Федерации в соответствии с механизмом комплексного развития территорий (КРТ) с начала 2023 года. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минстроя России.

"КРТ позволяет сокращать долю непригодного для проживания граждан аварийного и ветхого жилищного фонда. В 13 регионах по проектам комплексного развития территорий уже переселено 2 тыс. человек из 55 тыс. кв. м жилья, в том числе 39 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда", - приводятся слова первого замминистра строительства и ЖКХ РФ Александра Ломакина.

На текущий момент начата реализация комплексного развития на 353 территориях площадью свыше 8 тыс. га с градостроительным потенциалом 57,5 млн кв. м, из которых 42 млн кв. м жилья, уточнили в министерстве.

В целом регионы РФ рассматривают более 900 территорий под КРТ общей площадью порядка 24 тыс. га. Перспективный градостроительный потенциал площадок составляет более 160 млн кв. м.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.