Морской контейнерный рынок России в I полугодии вырос на 4%

По данным Global Ports, рост зафиксирован на фоне сохраняющегося высокого спроса в Дальневосточном и Азово-Черноморском бассейнах и постепенного увеличения количества прямых судозаходов в Балтикой бассейне

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российский рынок контейнерной перевалки в I полугодии 2023 года вырос на 4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщили в пресс-службе Global ports.

"На фоне сохраняющегося высокого спроса в Дальневосточном и Азово-Черноморском бассейнах и постепенного увеличения количества прямых судозаходов в Балтикой бассейне, российский рынок морской контейнерной перевалки вырос во II квартале 2023 г. на 33,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в I полугодии 2023 г. увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

При этом грузооборот Global ports на дальневосточном терминале "Восточная стивидорная компания" увеличился во II квартале и в I полугодии текущего года на 15,1% и 16,3% соответственно. Перевалка терминалов компании в Балтийском бассейне снизилась во II квартале и в I полугодии 2023 года на 49,7% и 78,1% соответственно.

Консолидированный контейнерный оборот на морских терминалах Global ports во II квартале 2023 года к I кварталу увеличился на 11,7% и составил 208 тыс. TEU. Консолидированный контейнерный грузооборот морских терминалов Global ports во II квартале текущего года снизился на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Высокие показатели на Дальнем Востоке оказались недостаточными для компенсации снижения грузооборота терминалов на Балтике, который был сильно зависим от международных судоходных линий, ушедших с рынка во II квартале 2022 г. и III кв. 2022 г.", - пояснили в компании.

Грузооборот навалочных грузов Global ports вырос во II квартале текущего года на 119,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,7 млн тонн, а по итогам I полугодия увеличился на 125,3% до 3 млн тонн.

Global ports - ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке по мощности и грузообороту контейнеров. Терминалы компании расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, ключевых регионах внешнеторговых и транзитных грузопотоков. Global ports управляет пятью контейнерными терминалами в России ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" в Балтийском бассейне и "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке России), а также двумя контейнерными терминалами в Финляндии (Multi-Link Terminals в Хельсинки и Котке). Global ports также владеет внутренним контейнерным терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом.