Эксперт считает, что продление зерновой сделки угрожало бы Крыму и Крымскому мосту

По словам замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, этот свободный коридор для продвижения торговых кораблей Украина использовала и для нападения на мост

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Решение об остановке черноморских договоренностей вполне логично, дальнейшее продление сделки угрожало бы безопасности Крыма и Крымского моста. Такое мнение выразил в понедельник в беседе с ТАСС замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Как оказалось, этот свободный коридор для продвижения торговых кораблей Украина использовала и для нападения на Севастополь, Крым, и для только что произведенного нападения на Крымский мост. Там были использованы беспилотные плавательные аппараты, которые имеют ограниченные зоны действий, поэтому вероятность того, что они были направлены с берега Украины, минимальная. Вернее всего, беспилотные аппараты были отправлены с корабля и, пользуясь этим коридором, вышли в открытое море, - сказал он. - И, следовательно, дальнейшее проведение зерновой сделки будет угрожать безопасности и Крыма, и Крымского моста. Поэтому логично принятое решение сделку прекратить".

По мнению эксперта, сценарий, при котором российская часть зерновой сделки может быть выполнена, вряд ли возможен, так как в сделке "не участвуют те силы, которые препятствуют ее выполнению, то есть Соединенные Штаты и Европейский союз". "А гарант и посредник, Организация Объединенных Наций, как оказалось, не может повлиять на эти страны в том, чтобы они все-таки открыли каналы для выполнения российской части. Это еще раз показало ее нынешнюю невлиятельность", - добавил он.

Аналитик, говоря о запуске альтернатив зерновой сделке без участия Москвы, которые рассматривает Киев, указал на то, что это маловероятно. "Россия будет рассматривать проход кораблей в порты Украины и обратно как недружественные действия и будет иметь все основания задерживать эти корабли и препятствовать их прохождению по тому коридору, который был совместно оговорен сторонами этой сделки, в том числе и РФ", - пояснил Жарихин.