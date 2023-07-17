В Госдуме разъяснили порядок повышения лимита переводов без комиссии

Он коснется только операций по СБП и реквизитам счета, сообщил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Увеличение лимита переводов без комиссии до 30 млн рублей в месяц распространится только на онлайн-переводы между своими счетами через Систему быстрых платежей (СБП) и корреспондентские счета. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"На платежи между своими счетами через СБП и через корреспондентские счета", - сказал он, отвечая на вопрос, на какие операции распространится повышение лимита до 30 млн рублей.

Аксаков отметил, что соответствующая поправка может быть рассмотрена в последние дни весенней сессии Госдумы. Последнее заседание весенней сессии нижней палаты парламента состоится 26 июля.

Ранее газета "Известия", которая ознакомилась с новой редакцией соответствующего законопроекта, подготовленного к его II чтению в Госдуме, сообщила, что россияне смогут без комиссии отправлять переводы на сумму до 30 млн рублей в месяц на свои счета в других банках. Также издание написало, что финансовые организации не смогут ограничивать размер или число операций по переводу денежных средств между своими счетами в пределах 30 млн рублей. Ограничения коснутся только переводов с карты на карту или переводов, которые россияне совершают при личном присутствии в отделении банка. Такое нововведение сможет освободить граждан от необходимости дополнительно платить комиссию за перевод средств на свои счета в другие кредитные учреждения.

В настоящее время клиенты банков могут перевести без комиссии через СБП до 100 тыс. рублей в месяц. Если сумма превышает 100 тыс. рублей в месяц, то комиссия составит не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.