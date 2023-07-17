Северная Осетия получила дополнительный 1 млрд рублей из федерального бюджета

Средства будут направлены на реализацию мероприятий по линии министерства строительства и архитектуры и министерства сельского хозяйства

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 июля. /ТАСС/. Северная Осетия дополнительно получила финансирование из федерального бюджета в размере 1 млрд рублей. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания кабмина.

"Открывая совещание, руководитель республики [Сергей Меняйло] сообщил, что Северная Осетия дополнительно получила финансирование из федерального бюджета в размере 1 млрд рублей. Средства будут направлены на реализацию мероприятий по линии министерства строительства и архитектуры и министерства сельского хозяйства", - говорится в сообщении.

По словам Меняйло, в выделенную сумму входят и 300 млн рублей на приобретение общественного транспорта для Владикавказа. "Времени осталось немного. В этой связи надо выносить на торги объекты капитального строительства, заключать контракты и выходить на стройплощадки. Организуйте работы", - поручил Сергей Меняйло.