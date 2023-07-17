Генсек ООН заявил, что более 50 стран находятся в стадии дефолта или близки к нему

При этом, добавил Антониу Гутерриш, у них нет какой-либо перспективы снизить долговую нагрузку в обозримом будущем

ООН, 17 июля. /ТАСС/. Более 50 государств не в состоянии выполнить свои долговые обязательства или близки к дефолту. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем выступлении на форуме Целей устойчивого развития (ЦУР).

"Многие страны находятся на грани финансовой пропасти <...>. 52 страны находятся в стадии дефолта или близки к нему, - сказал он. - При этом у них нет какой-либо перспективы снизить долговую нагрузку в обозримом будущем". Гутерриш отметил, что объем средств, которых не хватает фонду ЦУР, с начала пандемии ковида вырос на $2,5 трлн и достиг $4,2 трлн, и призвал страны активизировать свои усилия для достижения Целей устойчивого развития. "Нам нужны амбициозные действия и обязательства стран для сокращения нищеты и неравенства к 2027 и 2030 году", - заявил глава всемирной организации, призвав государства принять политическую декларацию, которая "возобновит и оживит" задачи, поставленные в рамках ЦУР.

Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года была принята членами ООН в 2015 году. Она содержит несколько целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 целей определяется несколькими показателями, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет.