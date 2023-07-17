Премьеры Грузии и Узбекистана подписали план развития сотрудничества до 2025 года

Делегации подписали также соглашение об основании торгово-промышленными палатами бизнес-совета двух стран

ТБИЛИСИ, 17 июля. /ТАСС/. Премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили и Узбекистана Абдулла Арипов на встрече в Тбилиси подписали план развития двустороннего сотрудничества на период с 2023 по 2024 год включительно. Об этом сообщила пресс-служба грузинского правительства.

"После встречи в расширенном формате премьер-министры Грузии и Узбекистана подписали план действий по совместным практическим мероприятиям в развитие двустороннего сотрудничества между Грузией и Республикой Узбекистан на 2023 и 2024 год", - говорится в сообщении. Делегации подписали также соглашение об основании торгово-промышленными палатами бизнес-совета двух стран.

Перед встречей в расширенном формате премьер-министры обсудили транзитный потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута. Гарибашвили от лица правительства Грузии поздравил Шавката Мирзиёева с переизбранием на пост президента Узбекистана.

Арипов прибыл в Грузию в понедельник с официальным визитом. Гарибашвили в прошлом году посетил Ташкент.