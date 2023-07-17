ВВП Белоруссии в первом полугодии вырос на 2%

Объем промышленного производства вырос на 6%

МИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Валовой внутренний продукт Белоруссии в первом полугодии 2023 года вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете Белоруссии.

"Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за первое полугодие 2023 года. Объем ВВП составил в сопоставимых ценах 102% к уровню первого полугодия 2022 года", - говорится в распространенном сообщении.

По его данным, объем промышленного производства за первое полугодие вырос на 6% к уровню аналогичного периода 2022 года. В первом полугодии в хозяйствах всех категорий производство сельскохозяйственной продукции увеличилось по сравнению с первым полугодием 2022 года на 2,7%.

По итогам 2022 года ВВП республики снизился на 4,7% по сравнению с 2021 годом. В 2023 году власти запланировали рост ВВП в размере 3,8%. В апреле Всемирный банк улучшил прогноз по динамике ВВП Белоруссии в 2023 году, он ожидает рост экономики на уровне 0,6%.

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