Производитель памперсов Libero и туалетной бумаги Zewa покинул российский рынок

Essity завершила продажу своей деятельности в России по цене около $117 млн

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Шведская компания Essity, владеющая торговыми марками Zewa, Libresse и Libero, завершила продажу своего бизнеса и ушла с российского рынка. Заявление об этом было размещено на сайте компании в понедельник.

"Компания Essity, специализирующаяся на гигиене и здоровье, завершила продажу своей деятельности в России по цене около 1,2 млрд крон ($117 млн - прим. ТАСС) <...>. Essity покинула Россию", - говорится в заявлении.

Как в нем сообщается, покупателем Essity стала российская компания "Новые технологии".

Essity производит туалетную бумагу, бумажные полотенца и носовые платки, салфетки в коробках, влажные и столовые салфетки, маски для лица, а также мыло, лосьоны, антисептические гели для рук. Компания начала работу в РФ в 1994 году, на сегодняшний день в российском подразделении работают около 1,3 тыс. сотрудников. На российском рынке представлен ассортимент гигиенической продукции торговых марок Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA. В РФ работают три фабрики Essity.