В Москве за пять лет вовлекли в хозяйственный оборот свыше 800 га площади

Благодаря этому в столице развивается транспортная, социальная инфраструктура, возводятся новые предприятия, создаются дополнительные рабочие места

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Более 800 га земли вовлекли в Москве в хозяйственный оборот за последние пять лет, благодаря этому развивается транспортная и социальная инфраструктура города, сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"За последние пять лет город вовлек в оборот более 800 га земли. Так, для реализации масштабных инвестиционных проектов застройщикам и инвесторам без торгов выделено более 670 га, с ними заключено 407 договоров аренды. Еще почти 500 участков площадью около 130 га предприниматели и граждане получили по результатам аукционов", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что благодаря вовлечению земельных участков в хозяйственный оборот в столице развивается транспортная, социальная инфраструктура, возводятся новые предприятия, создаются дополнительные рабочие места. Таким образом, город создает среду для развития бизнеса, а также поддерживает столичных производителей. Все это позитивно сказывается на экономике города.

Для реализации масштабных инвестпроектов город предоставляет участки без проведения торгов в аренду на пять лет. Такой статус могут получить производственные комплексы, объекты спорта, образования, медицины, торговые и деловые центры.

"Торги на право аренды городской земли, а также продажа участков для возведения индивидуальных домов позволяют привлекать инвесторов к созданию городской инфраструктуры и развивать частное жилищное строительство. С 2018 года определены арендаторы земельных участков общей площадью свыше 80 га, которые предназначены для реализации 133 коммерческих проектов: возведения культурно-досуговых, торговых, гостиничных, жилых и других объектов. Еще 366 участков площадью около 50 га арендовали или приобрели граждане для строительства индивидуальных домов", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Для эффективного использования земли город регулярно проводит инвентаризацию участков. Это позволяет выявить неиспользуемые или нерационально используемые территории. Только в 2022 году проинвентаризировано 14,9 тыс. га земли. Благодаря этому определены площадки для дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот - использования для нужд столицы и привлечения инвесторов.