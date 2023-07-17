Боррель назвал нонсенсом обвинения РФ в невыполнении ЕС условий зерновой сделки

Глава внешнеполитической службы Евросоюза считает, что Москва использовала их в качестве предлога для выхода из соглашения

БРЮССЕЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель назвал "полным нонсенсом" обвинения со стороны Москвы в невыполнении Евросоюзом российских условий зерновой сделки. В разговоре с журналистами по прибытии на саммит ЕС и стран Латинской Америки он утверждал, что Россия использовала это в качестве предлога для выхода из соглашения.

"Это полный нонсенс, это не имеет никакого отношения, это просто предлог", - сказал Боррель, отвечая на вопрос о том, что Москва обвиняет ЕС в невыполнении ее условий по зерновой сделке, в частности по отмене санкций, которые мешают российскому аграрному экспорту. Он отказался дальше комментировать эту тему, заявив, что "во всем винит Россию".

По его словам, прекращение выполнения сделки "создаст большие проблемы для значительного числа людей во всем мире". ЕС со своей стороны будет продолжать вывоз аграрной продукции с Украины сухопутным путем, добавил Боррель.

Ранее источник ТАСС в Брюсселе заявил, что прекращение вывоза зерна с Украины морем приведет к резкому увеличению его наземных поставок в страны ЕС, что может усугубить проблемы затоваривания европейского рынка. Это приведет к падению закупочных цен, что станет большой проблемой для европейского сельского хозяйства, это чревато расширением запретов на импорт украинского зерна в Европу. Пока мера распространяется на 5 из 27 стран в ЕС, она введена до 15 сентября.