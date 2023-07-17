Зеленский заявил о планах сделать все для продолжения экспорта зерна без сделки с РФ

Президент Украины отметил, что компании, которые владеют судами, якобы сообщили Киеву о готовности продолжить поставлять зерно, если "Украина выпустит, а Турция будет пропускать"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Руководство Украины собирается делать все, чтобы экспорт украинского зерна продолжился, несмотря на выход России из зерновой сделки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Даже без РФ нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор", - сказал Зеленский в интервью журналистам из Африки, цитаты из которого опубликовал пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Зеленский утверждает, что компании, которые владеют судами, якобы сообщили Киеву о готовности продолжить поставлять зерно из украинских портов, если "Украина выпустит, а Турция будет пропускать".

"Я дал распоряжение нашему Министерству иностранных дел - после официального сигнала Российской Федерации - подготовить наши официальные сигналы в Организацию Объединенных Наций и Турцию для того, чтобы они мне ответили как президенту Украины, что они готовы продолжать нашу инициативу", - добавил он.