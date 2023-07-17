17 июля, 14:03

Зеленский заявил о планах сделать все для продолжения экспорта зерна без сделки с РФ

Президент Украины отметил, что компании, которые владеют судами, якобы сообщили Киеву о готовности продолжить поставлять зерно, если "Украина выпустит, а Турция будет пропускать"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Руководство Украины собирается делать все, чтобы экспорт украинского зерна продолжился, несмотря на выход России из зерновой сделки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Даже без РФ нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор", - сказал Зеленский в интервью журналистам из Африки, цитаты из которого опубликовал пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Зеленский утверждает, что компании, которые владеют судами, якобы сообщили Киеву о готовности продолжить поставлять зерно из украинских портов, если "Украина выпустит, а Турция будет пропускать".

"Я дал распоряжение нашему Министерству иностранных дел - после официального сигнала Российской Федерации - подготовить наши официальные сигналы в Организацию Объединенных Наций и Турцию для того, чтобы они мне ответили как президенту Украины, что они готовы продолжать нашу инициативу", - добавил он. 

Теги:
УкраинаТурцияРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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