За ввоз личных ТС с объемом двигателя до 3 тыс. куб. см останется минимальная ставка сбора

Согласно заявлению Генпрокуратуры, утилизационный сбор за новый автомобиль составит 3,4 тыс. рублей, а за машину старше 3 лет - 5,2 тыс. рублей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Минпромторг России по инициативе Генпрокуратуры уточнил размер взимаемого утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых гражданами для личных целей. Об этом журналистам сообщили в Генпрокуратуре.

"В ходе анализа правоприменительной практики установлено, что действующая для целей расчета утилизационного сбора классификация автомобилей по типу и объему двигателя, обстоятельствам их ввоза на территорию страны не позволяет безусловно относить транспортные средства с электродвигателями к перемещаемым гражданами для персонального использования", - сообщили в надзорном ведомстве.

В результате, отметили в Генпрокуратуре, в регионах складывалась различная практика применения коэффициентов для расчета этого взноса, которая привела к разнице во взыскиваемых суммах от 3,4 тыс. до 32,6 тыс. рублей за новый автомобиль и от 5,2 тыс. до 122 тыс. рублей за машину старше 3 лет.

Изменения, подготовленные Минпромторгом в связи с рассмотрением информации Генпрокуратуры, утверждены постановлением правительства РФ от 07 июля 2023 года № 1118 - с 1 августа 2023 года при расчете утильсбора в отношении ввозимых физическими лицами для личных целей транспортных средств с электродвигателями или рабочим объемом двигателя до 3 тыс. куб. см будут применяться коэффициенты 0,17 или 0,26.

"Таким образом, утилизационный сбор за новый автомобиль составит 3,4 тыс. рублей. За транспортное средство, с даты выпуска которого прошло более 3 лет - 5,2 тыс. рублей", - сообщили в Генпрокуратуре.