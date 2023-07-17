17 июля, 14:08

Эксперт считает, что Запад не пойдет на выполнение условий России по зерновой сделке

Программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов заявил, что экономический фактор может оказать влияние на дальнейшую судьбу соглашений по продовольствию

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Западные страны даже после отказа Москвы от продления зерновой сделки не пойдут на выполнение пунктов соглашения, которые касаются интересов РФ. Такое мнение выразил в понедельник ТАСС программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", профессор МГИМО Олег Барабанов.

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"Насчет уступок я не жду прогресса достаточно серьезного, поскольку и ЕС, и США достаточно четко заявляли о том, что они этого не будут делать. И вряд ли это будут делать сейчас", - сказал эксперт. Он пояснил, что с точки зрения западных стран нынешнее положение дел вокруг зерновой сделки ограничивает действия России в ходе конфликта на Украине, в связи с чем все "так и должно оставаться".

При этом, считает эксперт, условия, которые выдвигает Россия, понятны всем сторонам. "Это и восстановление SWIFT в Россельхозбанке, и нечинение препятствий российскому экспорту зерна и удобрений", - указал Барабанов.

По его словам, экономический фактор может оказать влияние на дальнейшую судьбу соглашений по продовольствию. "Цены на продовольствие уже пошли вверх. В этом контексте стоит обратить внимание на приближающийся саммит Россия - Африка, где этот фактор будет играть ключевую роль", - заключил аналитик. 

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