Глава Минфина США не ожидает рецессии в стране

Джанет Йеллен сообщила, что последние данные по инфляции в ее стране были достаточно обнадеживающими

ТАСС, 17 июля. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не ожидает вхождения страны в рецессию, так как уровень инфляции продолжает снижаться.

"Рост [экономики] замедлен, но наш рынок труда остается достаточно устойчивым. Я не ожидаю рецессии. Я думаю, что мы находимся на хорошем пути к снижению инфляции", - сказала она в эфире телеканала Bloomberg.

Как подчеркнула Йеллен, последние данные по инфляции в США были достаточно обнадеживающими. "У нас есть прогресс в снижении инфляции. Как я надеялась и ожидала, это должно происходить в условиях сильного рынка труда. И мы это видим. <...> Инфляция снижается", - указала глава Минфина США.