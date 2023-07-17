17 июля, 14:17

Белый дом призвал правительство РФ пересмотреть решение по зерновой сделке

По словам официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Адама Ходжа, принятое Россией решение "ухудшит продовольственную безопасность и нанесет вред миллионам" человек

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают Россию немедленно пересмотреть решение о прекращении действия черноморской зерновой сделки.

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Об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Адама Ходжа.

"Мы призываем правительство России незамедлительно пересмотреть свое решение", - отмечается в документе.

В нем утверждается, что принятое Москвой решение "ухудшит продовольственную безопасность и нанесет вред миллионам" человек. 

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