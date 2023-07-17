Россия обсуждает с Венесуэлой возможность возобновления поставок российской пшеницы

По итогам января-мая российско-венесуэльский товарооборот увеличился на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Обсуждаются новые коммерческие условия и возможные логистические схемы для возобновления поставок российской продовольственной пшеницы в Венесуэлу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ по итогам встречи, которую провели вице-премьер России Александр Новак и сопредседатель российско-венесуэльской межправительственной комиссии, министр нефти Венесуэлы Педро Рафаэль Тельечеа.

"С венесуэльскими партнерами обсуждаются новые коммерческие условия и возможные логистические схемы для возобновления поставок российской продовольственной пшеницы", - говорится в сообщении.

В ходе переговоров было отмечено, что по итогам января-мая 2023 года российско-венесуэльский товарооборот увеличился на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в том числе за счет роста вдвое экспорта российских удобрений и соевого масла. В 2022 году импорт венесуэльского кофе и какао в Россию увеличился в 2,5 и 1,8 раз соответственно, рассказали в кабмине.

Кроме того, российские фармкомпании расширяют линейку поставляемой в Каракас продукции, включая инсулин и противогриппозные вакцины. Российская сторона уже поставила в Венесуэлу 7 млн единиц инсулина, в 2024 году планируется запустить его производство в стране.