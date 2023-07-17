На Украина отметили снижение за год заработка на экспорте зерна на $1,4 млрд

По словам министра экономики страны Юлии Свириденко, лидером в экспорте стало подсолнечное масло, его купило 131 государство

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Украина экспортировала в 2022-2023 маркетинговом году больше зерна, чем в предыдущий период, но заработала меньше на $1,4 млрд. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Хотя Украина в 2022-2023 маркетинговом году и экспортировала больше зерна, но заработала меньше, чем в предыдущий период - $20,7 млрд против $22,1 млрд в 2021-2022 году", - сказал она в интервью украинской версии журнала Forbes.

По словам министра, лидером в экспорте стало подсолнечное масло, его купила 131 страна. Среди них больше всего масла приобрели Турция (19,3%), Румыния (12,1%), Китай (11,9%), Индия (7,2%) и Польша (7,2%).

Как сообщила руководитель ведомства, пшеницу Украина вывезла в 65 стран. "В топ-5 государств, куда экспортируется украинская пшеница, входят Турция (21%), Румыния (15,8%), Испания (14%), Бангладеш (6,2%) и Польша (5,5%)", - привела цифры Свириденко. По ее данным, в Бангладеш за год Украина продала более 1 млн т пшеницы. Украина экспортировала зерно и в страны Африки: 234 тыс. т доставлены в Кению, 180 тыс. т - в Эфиопию, 65 тыс. т получил Судан и 53 тыс. т - Сомали.

Украинскую кукурузу приобрели 58 стран. "В пятерке стран-лидеров, покупающих украинскую кукурузу, Китай (19,8%), Румыния (16,2%), Испания (10,5%), Египет (6,3%), Италия (6,9%)", - проинформировала глава Минэкономики. В Китай Украина экспортировала в 2022-2023 годы 5,5 млн т кукурузы, став одним из основных поставщиков этой культуры в страну, указала Свириденко. Министр добавила, что сою, рапс, подсолнечник, другие масличные культуры, соевый и подсолнечный шроты, гречку украинские аграрии продали в более чем 40 стран мира.

По данным Forbes, с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года экспорт с Украины зерновых, масличных культур, растительных масел и шрота составил почти 68 млн т, что на 10% больше, чем годом ранее.