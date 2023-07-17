Венесуэльская Conviasa будет использовать систему бронирования авиабилетов "Леонардо"

Conviasa и "Аэрофлот" в рамках ПМЭФ подписали меморандум о взаимопонимании о развитии код-шеринговых рейсов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Венесуэльская авиакомпания Conviasa внедряет российскую систему бронирования авиабилетов "Леонардо". Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ по итогам встречи вице-премьера РФ Александра Новака и министра нефти Венесуэлы Педро Тельечеа.

"Российская госкорпорация "Ростех" и венесуэльская "Конвиаса" внедряют российскую систему бронирования билетов "Леонардо", что позволит существенно повысить безопасность полетов и исключить угрозу отключения от систем бронирования со стороны недружественных государств", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, Conviasa и "Аэрофлот" в рамках ПМЭФ подписали меморандум о взаимопонимании о развитии код-шеринговых рейсов.

Также на встрече Новака и Тельечеа был анонсирован запуск российскими туроператорами круглогодичных пакетных программ на остров Маргарита для туристов. "В 2022 году Венесуэлу посетили 12,7 тыс. российских туристов, за январь - май 2023 года - 6,2 тыс., турпоток в этом направлении будет расти", - говорится в сообщении.