Гутерриш выразил сожаление о решении России завершить зерновую сделку

Генсек ООН при этом признал, что во всемирной организации осведомлены о сохранении определенных препятствий на пути экспорта РФ продовольствия и удобрений

ООН, 17 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что глубоко сожалеет о решении России завершить зерновую сделку, включая участие в обеспечении гарантий безопасности судоходства в Черном море.

"С решением положить конец черноморской инициативе Российская Федерация также положила конец своим обязательствам "содействовать беспрепятственному экспорту продовольствия, подсолнечного масла и удобрений из контролируемых Украиной портов Черного моря", как говорится в первом пункте меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Организацией Объединенных Наций", - отметил генсек.

При этом Гутерриш отметил, что "с момента подписания меморандума о взаимопонимании, а также учитывая меры, принятые РФ, экспорт российских зерновых достиг высокого уровня, а рынок удобрений также стабилизируется по мере выхода российского экспорта на полное восстановление, как заявляли российский Союз экспортеров зерна и Российская ассоциация производителей удобрений". Он добавил, что отмечал это обстоятельство также в письме президенту РФ Владимиру Путину.

Гутерриш заявил, что в рамках обязательств ООН по меморандуму были выданы лицензии США, Евросоюза и Великобритании по облегчению сельхозэкспорта из РФ. По словам генсекретаря, также осуществлялись расчеты с "Россельхозбанком" через специально созданную схему с участием американского банка JP Morgan.

"Я глубоко сожалею о решении Российской Федерации прекратить выполнение черноморской зерновой инициативы, включая выход Российской Федерации из гарантий безопасности навигации в северо-западной части Черного моря", - сказал Гутерриш.

ООН осведомлена о том, что определенные препятствия на пути экспорта Россией продовольствия и удобрений сохранялись, признал Гутерриш. "Мне известно о некоторых препятствиях, сохранявшихся во внешней торговле российскими продовольственными продуктами и удобрениями", - сказал он. Подробности Гутерриш приводить не стал.