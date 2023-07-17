Глава Кировской области сообщил о поступлении 1 млрд рублей в бюджет за счет мер поддержки

По словам Александра Соколова, осенью в регионе рассмотрят новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

КИРОВ, 17 июля. /ТАСС/. Принятые в 2022 году меры поддержки предпринимателей в Кировской области позволили остановить миграцию бизнеса и получить в бюджет региона 1 млрд рублей налогов по упрощенной системе налогообложения. Об этом в понедельник сообщил губернатор области Александр Соколов.

"Напомню, по предложению депутатов регионального заксобрания мы ввели пакет преференций для малого и среднего бизнеса. Многие предприниматели раньше меняли место регистрации на другие регионы - Удмуртию, Татарстан, Москву, Санкт-Петербург. Новые меры помогли не только остановить миграцию, но и привлечь новых предпринимателей - баланс переходов стал в нашу пользу. Все это принесло в бюджет региона дополнительно 1 млрд рублей в виде налогов [по упрощенной системе налогообложения]", - написал Соколов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в ближайшие месяцы власти продолжат следить за ситуацией, а осенью рассмотрят новые меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Депутаты Законодательного собрания Кировской области в ноябре 2022 году продлили на три года действие пониженных налоговых ставок для бизнеса - по налогу на имущество организаций и ставок по упрощенной системе налогообложения.