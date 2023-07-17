Компании РФ заинтересованы в поставках нефтехимии в Венесуэлу и производстве в этой стране

Вице-премьер Александр Новак отметил, что страны перевыполнили план совместных предприятий по добыче углеводородов за 2022 год на 18%

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российские компании заинтересованы в поставках в Венесуэлу продуктов нефтехимии, включая катализаторы и присадки, а также рассматривают возможность организации их производства в этой стране, говорится в сообщении пресс-службы кабмина по итогам встречи, которую провели вице-премьер Александр Новак и министр нефти Венесуэлы Педро Рафаэль Тельечеа.

"Стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетики и ТЭК, включая взаимодействие на многосторонних площадках, в том числе в рамках ОПЕК+ и ФСЭГ и развития добычных проектов в Венесуэле с участием российских компаний. Была отмечена заинтересованность российских компаний в установлении сотрудничества с венесуэльскими компаниями в таких областях, как нефтедобыча и нефтепереработка, повышение энергоэффективности, модернизация электросетевого хозяйства, а также поставка продуктов нефтехимии, включая катализаторы и присадки с возможностью организации производства на территории Венесуэлы", - говорится в сообщении.

Вице-премьер пригласил Тельечеа принять участие в Российской энергетической неделе-2023, которая состоится 11-13 октября 2023 года в Москве.

Следующее заседание российско-венесуэльской межправительственной комиссии пройдет в России в октябре 2023 года.

Новак также отметил, что РФ и Венесуэла перевыполнили план совместных предприятий по добыче углеводородов за 2022 год на 18%.

По итогам января-мая 2023 года российско-венесуэльский товарооборот увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 47%.