"Хеликс" предупредила о задержке выдачи результатов анализов из-за хакерской атаки

Все результаты будут отправлены клиентам на электронную почту не позднее 23:59 17 июля, уточнили в компании

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Лабораторная служба "Хеликс" подверглась хакерской атаке в ночь с 15 на 16 июля, утечки персональных данных не произошло, однако отмечается задержка в выдаче результатов анализов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В связи с частичной приостановкой работы лабораторных комплексов наблюдаются задержки в выдаче результатов по заказам от 15 и 16 июля. Все результаты будут отправлены клиентам на электронную почту не позднее 23:59 17 июля. Важно, что компании удалось избежать потери каких-либо данных, а также утечки персональных данных клиентов", - говорится в сообщении.

В ночь с 15 на 16 июля 2023 года на "Хеликс" была совершена хакерская атака, в результате которой в системы компании хакеры попытались внедрить так называемый "шифровальщик" - вредоносное программное обеспечение, которое зашифровывает файлы и блокирует работу систем. Далее злоумышленники потребовали денежный выкуп за "дешифровщика" - программное обеспечение, способное расшифровать поврежденные данные. ИТ-команде "Хеликс" удалось остановить распространение "шифровальщика" в сервисах компании, в результате чего только часть данных оказалась зашифрована. Утром 16 июля диагностические центры смогли принимать заказы. Сейчас компания работает в обычном режиме, подчеркнули в "Хеликс".

Для предотвращения утечки в дальнейшем компания предприняла несколько мер, в том числе сброс всех паролей в личных кабинетах розничных и корпоративных клиентов, рассказал руководитель отдела информационной безопасности "Хеликс" Александр Луганский. По его словам, внутри сети также усилены политики безопасности, настроен дополнительный мониторинг, ведется постоянная работа над минимизацией риска возможных утечек. "На данный момент мы продолжаем расследование инцидента и выясняем хронологию атаки. По итогам расследования компанией будет принято решение о необходимости обращения в правоохранительные органы", - сказал он.