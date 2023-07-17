Гутерриш утверждает, что сообщал Путину о соглашении насчет доступа "дочки" РСХБ к SWIFT

Генеральный секретарь ООН отметил, что договоренности были достигнуты между всемирной организацией и Еврокомиссией

ООН, 17 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш утверждает, что в послании президенту России Владимиру Путину сообщал о договоренности по поводу подключения "дочки" "Россельхозбанка" (РСХБ) к платежной системе SWIFT.

"В моем письме также говорится: "Российская Федерация поднимала вопрос допуска к системе SWIFT "Россельхозбанка" в качестве ключевого фактора, влияющего на ее решение. На этом направлении ООН недавно достигла [путем переговоров] с Еврокомиссией конкретного решения насчет того, чтобы дочерняя структура "Россельхозбанка" могла вновь получить доступ к SWIFT", - сказал он в понедельник журналистам.

По словам генсека, в послании также отмечается, что "ключевым элементом политической жизнеспособности этого предложения является то, что оно может быть реализовано в рамках существующих норм". "Мы видим это как уникальное политическое решение, проистекающее из искреннего желания защитить мировую продовольственную безопасность после 17 июля", - процитировал Гутерриш свое письмо.

"Я глубоко разочарован тем, что мои предложения остались без внимания", - отметил он. По мнению генсека ООН, прекращение зерновой сделки "нанесет удар по нуждающимся людям" в мире.