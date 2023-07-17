Правительство РФ работает над обеспечением приема карт "Мир" на территории Венесуэлы

По итогам января - мая 2023 года российско-венесуэльский товарооборот увеличился на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, отметили в кабмине

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Расчеты между РФ и Венесуэлой все больше проходят в национальных валютах, а Минфин России работает над расширением финансового взаимодействия двух стран, говорится в сообщении правительства по итогам встречи вице-премьера РФ Александра Новака и сопредседателея российско-венесуэльской межправительственной комиссии, министра нефти Венесуэлы Педро Тельечеа.

"Растут расчеты в национальных валютах между двумя странами. По линии Минфина обсуждаются укрепление корреспондентской сети между банками двух стран, ускорение подключения местных финансовых институтов к Системе передачи финансовых сообщений Банка России, а также вопросы обеспечения приема карт платежной системы "Мир" на территории Венесуэлы", - отмечается в сообщении.

По итогам января - мая 2023 года российско-венесуэльский товарооборот увеличился на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, уточнили в правительстве РФ.

На встрече также был анонсирован запуск российскими туроператорами круглогодичных пакетных программ на остров Маргарита, а также расширение сотрудничества "Аэрофлота" и венесуэльской авиакомпании Conviasa.

Ранее в правительстве Венесуэлы заявляли, что карты российской платежной системы "Мир" принимают порядка 30-40 тыс. терминалов торговых и сервисных предприятий венесуэльского курортного острова Маргарита. При этом продолжается работа над расширением числа терминалов, принимающих карты "Мир", прежде всего это касается курортов.