17 июля, 15:29

В Риме обсудят пути обеспечения продбезопасности после прекращения зерновой сделки

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отметил, что работа над альтернативными решениями уже ведется

РИМ, 17 июля. /ТАСС/. Альтернативные пути обеспечения продовольственной безопасности после прекращения действия зерновой сделки обсудят на саммите по продсистемам, который пройдет 24-25 июля в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) по инициативе генсека ООН. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

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"Нехватка продовольствия в Африке касается всех нас. Мы очень обеспокоены тем, что Россия вышла из зерновой сделки. Мы уже работаем над альтернативными решениями. Эта тема будет обсуждаться на саммите по продовольственной безопасности в Риме 24 июля, конференции, которую мы организуем совместно с ООН", - написал Таяни в Twitter. 

Теги:
ИталияТаяни, Антонио
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