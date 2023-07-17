Инфляционные ожидания россиян в июле выросли на 0,9 п. п.

По данным Банка России, они составили 11,1%

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Инфляционные ожидания россиян в июле выросли до 11,1% с 10,2% в июне, говорится в материалах Банка России.

Так, согласно данным опроса ООО "инФОМ" по заказу ЦБ, в июле оценка ожидаемой инфляции составила 11,1%, что является максимальным значением с февраля 2023 года, когда показатель находился на уровне 12,2%.

Наблюдаемая населением годовая инфляция в июле составила 13,8%, снизившись с июньских 13,9%. Этот показатель продолжает показывать стабильное снижение с мая 2022 года.

В апреле Банк России снизил прогноз по инфляции на 2023 год с 5-7% до 4,5-6,5%. Регулятор ожидает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция вернется к цели в 4% в 2024 году.