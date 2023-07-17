Unilever продолжит работать в России

Директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию компании в РФ и Белоруссии Ирина Антюшина отметила, что организация не планирует менять бренды

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Компания Unilever, один из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса, продолжает работать в России, не планирует менять свои бренды. Об этом сообщила журналистам директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию Unilever в России и Белоруссии Ирина Антюшина.

"Мы продолжаем работать, численность сотрудников у нас остается на прежнем уровне, такой же, какой она была полтора года назад. На сегодняшний день планов по изменению наших брендов у нас нет. Наша главная задача - продолжать работать, соблюдать требования законодательства, производить продукцию для наших потребителей", - сказала она.

В начале июля Антюшина также говорила ТАСС, что фабрики и офисы Unilever продолжают свою работу в России, обеспечивая присутствие бренда в точках продаж. Собеседник агентства указывала, что приоритетом компании было и остается обеспечение высокого качества и доступности всех товаров для российских потребителей.

В феврале в годовом отчете Unilever сообщалось о риске прекращения ее деятельности в России. Также сообщалось, что предприятия компании в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле продолжают работу, а офисы - операционную деятельность в стране, обеспечивая присутствие брендов в точках продаж. В марте 2022 года Unilever приостановила экспорт продукции в РФ, а также ее импорт из страны после начатой Москвой специальной военной операции на Украине. Тогда же она сообщила, что прекратит инвестиции в рекламу и дальнейшие проекты в РФ, однако продолжит поставлять "жизненно важные продукты питания и гигиены, произведенные в России, для жителей России", однако будет держать этот вопрос "под пристальным вниманием".