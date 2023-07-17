В АТОР сообщили, что туристы начали восстанавливать отмененные туры в Крым

По информации туроператоров, крупные отели полуострова подтвердили возможность бесплатного продления проживания на одни или двое суток

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Туристы начали восстанавливать ранее отмененные путевки в Крым по мере прояснения транспортной ситуации на полуострове, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По мере прояснения транспортной ситуации успокаиваются и туристы: в туроператорских компаниях сообщают о восстановлении ранее аннулированных броней", - отмечается в сообщении.

Туроператоры по-прежнему не фиксируют массовых отмен туров в Крым. По данным "Алеан", некоторые туристы аннулируют путевки на ближайшие даты. В то же время в компании фиксируют процесс восстановления ранее аннулированных поездок. Есть и новые заявки на бронирование отелей в Крым. По информации туроператоров, крупные отели Крыма подтвердили возможность бесплатного продления проживания на одни или двое суток, рассказали в АТОР.