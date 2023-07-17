"Сибур" возобновил выпуск окиси этилена и гликолей в Дзержинске после возгорания

Компания запустила одну из двух линий по производству продукции

ТАСС, 17 июля. "Сибур" возобновил работу предприятия по производству окиси этилена и гликолей в Дзержинске Нижегородской области после возгорания, говорится в сообщении "Сибур-нефтехима".

"Мы запустили одну из двух линий по производству продукции. Запуск второй линии будет возможен после ревизии, ремонта и восстановления работоспособности оборудования", - сказал главный инженер предприятия Михаил Гурлев, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Сибур" приступил к восстановлению работы предприятия по производству окиси этилена и гликолей в Дзержинске после возгорания. Участок непредельных углеводородов, производство акриловой кислоты и эфиров, а также энергопроизводство "Сибур-нефтехима" работали в штатном режиме.

12 июля в компании "Сибур" сообщили ТАСС, что производство окиси этилена и гликолей в Дзержинске временно остановили из-за возгорания. Площадь возгорания составила около 100 кв. м, оно было оперативно ликвидировано силами и средствами противопожарной службы МЧС. Угрозы жизни и здоровью населения не было.