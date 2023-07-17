17 июля, 14:57,
обновлено 17 июля, 15:26

Минцифры подготовило проект о приравнивании электронных водительских прав к физическим

Софья Сандурская/ ТАСС
© Софья Сандурская/ ТАСС

В ведомстве объяснили, что эта инициатива направлена на упрощение процедуры подтверждения права управления транспортным средством, а также на цифровизацию отношений, связанных с безопасностью дорожного движения

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Минцифры России подготовило проект постановления правительства, в котором предложило приравнять предъявление физических водительских прав и их электронных аналогов. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

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"Предъявление в электронном виде с использованием мобильного приложения ФГИС "Единый портал государственных и муниципальных услуг" сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящими правилами (дорожного движения - прим. ТАСС), приравнивается к предъявлению таких документов", - говорится в документе.

Минцифры объясняет предлагаемое новшество тем, что оно направлено на упрощение процедуры подтверждения права управления транспортным средством, а также на цифровизацию отношений, связанных с безопасностью дорожного движения. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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