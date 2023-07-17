Минцифры подготовило проект о приравнивании электронных водительских прав к физическим

В ведомстве объяснили, что эта инициатива направлена на упрощение процедуры подтверждения права управления транспортным средством, а также на цифровизацию отношений, связанных с безопасностью дорожного движения

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Минцифры России подготовило проект постановления правительства, в котором предложило приравнять предъявление физических водительских прав и их электронных аналогов. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Предъявление в электронном виде с использованием мобильного приложения ФГИС "Единый портал государственных и муниципальных услуг" сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящими правилами (дорожного движения - прим. ТАСС), приравнивается к предъявлению таких документов", - говорится в документе.

Минцифры объясняет предлагаемое новшество тем, что оно направлено на упрощение процедуры подтверждения права управления транспортным средством, а также на цифровизацию отношений, связанных с безопасностью дорожного движения.