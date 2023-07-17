Кулеба заявил о невозможности компенсировать зерновую сделку поставками с Украины по суше

По словам главы МИД страны, нельзя сделать это полностью

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Поставки украинского продовольствия по альтернативным сухопутным коридорам не смогут полностью компенсировать их экспорт через порты страны в рамках зерновой сделки, о выходе из которой в понедельник объявила Россия. Об этом в эфире телеканала CBS заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Невозможно полностью компенсировать блокаду украинских портов с помощью сухопутных путей", - сказал он.

Ранее дипломатический источник в Брюсселе заявил ТАСС, что прекращение зерновой сделки приведет к увеличению поставок украинского зерна в ЕС по суше и падению цен, что может спровоцировать новые запреты на его импорт с Украины. Еврокомиссия до этого была вынуждена ввести с 2 мая по 15 сентября запрет на поставки в пять стран ЕС - Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию - пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины в связи с серьезными убытками у местных фермеров. Сейчас через территорию этих стран возможен только транзит украинского зерна, что создает дополнительные логистические проблемы перевозчикам.