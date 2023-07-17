17 июля, 15:17

В РЗС заявили, что Турции придется покупать зерно по мировым ценам после остановки сделки

Президент союза Аркадий Злочевский отметил, что прекращение зерновой сделки не принесет "никаких неудобств" России

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Прекращение зерновой сделки не принесет "никаких неудобств" России, тогда как Турции придется покупать зерновые "по нормальным мировым ценам". Об этом заявил президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

Читайте также
Что известно о прекращении зерновой сделки

"Нам это никаких неудобств не принесет. И для России ничего негативного в прекращении этой сделки нет, только позитив. Другой вопрос в том, что негатив получит главный бенефициар этой сделки - Турция", - сказал Злочевский на пресс-конференции в ТАСС.

"<...> Турция - да, она была заинтересована в этих демпинговых поставках, она потеряет от прекращения этой сделки. Потеряет дополнительную огромную выгоду, которую она получала в ходе реализации этой сделки. Она будет просто покупать по нормальным мировым ценам на зерновые ресурсы", - пояснил глава РЗС. 

Теги:
ТурцияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация