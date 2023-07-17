Прибыль "Трансмашхолдинга" по РСБУ за I полугодие выросла в 4,7 раза

Она составила 3,1 млрд рублей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Трансмашхолдинга" по РСБУ за I полугодие 2023 года увеличилась в 4,7 раз по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 3,1 млрд рублей, следует из сообщения компании на официальном сайте раскрытия информации.

Выручка компании по итогам первого полугодия выросла на 22,5% к аналогичному периоду 2022 года и составила около 56,8 млрд рублей.

ТМХ - лидер среди производителей железнодорожного и городского рельсового транспорта в России и СНГ. Компания предлагает полный спектр продуктов и услуг: от дизайна и инжиниринга до модернизации, сервисных контрактов жизненного цикла и цифровых систем управления движением. В структуру холдинга входят 16 производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, а география работы охватывает более 30 государств.