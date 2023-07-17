Источник назвал имиджевые потери основными убытками Турции от прекращения зерновой сделки

Стамбульские договоренности в Турции считают своим детищем и инициативой, которая может побудить стороны конфликта на Украине к диалогу для его мирного урегулирования, отметил источник в турецких деловых кругах

СТАМБУЛ, 17 июля. /ТАСС/. Прекращение зерновой сделки негативно отразится на международных рынках продовольствия, но Турция в большей степени понесет от этого имиджевые, нежели экономические потери. Такое мнение ТАСС в понедельник выразил источник в местных деловых кругах, комментируя решение России о выходе из черноморской зерновой инициативы.

"Ситуация, безусловно, отразится на международных рынках продовольствия. Больнее всего она ударит по Украине. Что касается Турции, то она экономически пострадает минимально, а в плане имиджа убытки будут существенными", - сказал собеседника агентства. "Стамбульские договоренности в Турции считают своим детищем и инициативой, которая может побудить стороны конфликта на Украине к диалогу для его мирного урегулирования. Что касается экономической составляющей, то Турция покупает зерновые у России по двусторонним контрактам, которые не связаны с зерновой сделкой, собственно, их в рамках этой инициативы и не было", - отметил он.

По словам источника, в год Турция приобретает в России свыше 10 млн тонн зерновых, перерабатывает часть в продукцию пищевой промышленности (мука, макароны, кондитерские изделия и т.п.) и далее поставляет на экспорт. Он добавил, что в продовольственном плане Турция не испытывает дефицита, более того, она готова помочь в решении проблем с продовольствием бедным странам, о чем неоднократно говорил президент Реджеп Тайип Эрдоган. "Турция готова перерабатывать российскую пшеницу в муку и бесплатно поставлять ее в Африку, это важный гуманитарный аспект, и президенты двух стран в ближайшее время наверняка вернутся к этому вопросу. В таком случае появится шанс на реанимацию сделки, вопрос, в каком виде", - сказал собеседник агентства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в понедельник, что Москва официально уведомила Турцию, Украину и секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки.

Эрдоган заявил, что намерен обсудить ситуацию вокруг зерновой сделки с российским коллегой Владимиром Путиным сразу после завершения турне по странам Персидского залива, которое проходит с 17 по 19 июля.